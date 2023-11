Festnahme nach Bombendrohung an Frankfurter Schule

An einer Schule in Frankfurt hat es am Dienstag eine Bombendrohung gegeben.

Ein Mann sei am Nachmittag im Eingangsbereich der Helmholtzschule festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Gebäude sei, auch mit Hunden, abgesucht worden. Gefunden wurde demnach aber nichts. Gegen 16.30 Uhr sei die Bombendrohung bei der Schule eingegangen und ein verdächtiger Mann gesichtet worden.

Zu dem Zeitpunkt seien auch noch Schüler und Lehrkräfte im Gebäude gewesen, sagte der Sprecher. Diese hätten die Schule verlassen. Bei dem Festgenommenen handele es sich um einen jungen Mann. Er soll laut Sprecher in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden.