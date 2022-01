Festnahme nach Brand in Nied

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt-Nied am Montag hat die Polizei einen 39-Jährigen festgenommen.

Er kam wegen des dringenden Verdachts der Brandstiftung in Untersuchungshaft, so die Polizei am Donnerstag. Bei dem Brand waren fünf Menschen leicht verletzt worden und ein Schaden von 700.000 Euro entstanden.