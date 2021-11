Polizisten haben am Freitag in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) zwei Männer nach einem versuchten Einbruch festgenommen.

Eine Zeugin hatte sie am Kellerfenster eines Hauses gesehen und die Beamten alarmiert. Ob die beiden 23 und 16 Jahre alten Festgenommenen mit weiteren, in der Nacht verübten Straftaten in Verbindung stehen, werde ermittelt, teilten die Beamten am Dienstag mit.