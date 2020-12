Festnahme nach Fund von Frauenleiche in Fulda

Im Fall einer getöteten Frau in Fulda hat die Polizei eine Person festgenommen. Die Leiche der 35-Jährigen war am Montagmorgen in dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses gefunden worden.

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Fulda hat die Polizei eine Person festgenommen. In welchem Zusammenhang sie zu dem Fall steht, müsse noch geprüft werden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage von hessenschau.de. Die Beamten machten keine Angaben, in welcher Beziehung die festgenommene Person zum Opfer steht und um wen es sich handelt.

Eine Zeugin hatte die Leiche am Montag gegen 8.00 Uhr im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Nikolausstraße gefunden, wie die Polizei mitteilte. Zuerst hatte Osthessen News darüber berichtet.

Opfer ist eine 35 Jahre alte Hausbewohnerin

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine 35 Jahre alte Frau, die in dem Haus in der Innenstadt wohnte. Es müsse davon ausgegangen werden, dass sie einer Straftat zum Opfer gefallen sei. Darauf wiesen ihre Verletzungen hin. Die Todesursache und die Hintergründe der Tat seien noch unbekannt.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nahmen die Ermittlungen auf und befragten Zeugen. Der Tatort wurde abgesperrt. Auch die Spurensicherung und Notfallseelsorger waren vor Ort.