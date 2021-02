Bei dem Überfall vor der Frankfurter Ikea-Filiale wurde ein Geldbote im November 2019 niedergeschossen und schwer verletzt: Nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Die Polizei in den Niederlanden hat am Dienstagmorgen einen 60-jährigen Deutschen gefasst, der unter anderem an einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter vor dem Ikea-Möbelhaus in Frankfurt beteiligt gewesen sein soll. Dem Mann werde gemeinschaftlicher schwerer Raub in drei Fällen und ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Dienstag mit. Wo genau in den Niederlanden die Polizei den 60-Jährigen festnahm, teilte sie zunächst nicht mit.

Laut "Bild"-Zeitung handelt es sich bei dem Mann um Reemtsma-Entführer Thomas Drach. Dieser sei seit 2013 wieder auf freiem Fuß gewesen. Zuvor war er zu mehr als 14 Jahren Haft verurteilt worden. Seine Mittäter und er hatten 1996 den Hamburger Soziologen und Tabak-Erben Jan-Philipp Reemtsma entführt und ein Lösegeld in Millionenhöhe gefordert.

Mann soll bei drei Überfällen dabei gewesen sein

Insgesamt soll der Mann an drei Überfällen beteiligt gewesen sein: an einem im März 2018 in Köln, an einem im März 2019 am Flughafen Köln-Bonn, bei dem er ein Maschinengewehr benutzt haben soll, und an jenem im November 2019 vor der Ikea-Filiale im Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach. Wie in Köln wurde auch in Frankfurt ein Geldbote durch Schüsse schwer verletzt.

Wie die Polizei damals mitteilte, hatte der Täter den 56-jährigen Geldboten an seinem Transporter abgepasst und ihm die Kassette mit dem Bargeld entrissen. Es kam zu einer Rangelei, bei der der Täter dem Boten in den Oberschenkel schoss. Der Mann musste operiert werden, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Der Täter, bekleidet mit weißem Kapuzenpulli und schwarzer Jogginghose, entkam.

Fluchtauto angezündet

Dieses ausgebrannte Auto wurde nach dem Überfall am Frankfurter Riedberg gefunden. Bild © hr

In allen drei Fällen seien die Täter mit in den Niederlanden gestohlenen Autos und falschen Kennzeichen geflüchtet, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Die Autos seien unweit der Tatorte angezündet und die Flucht mit einem bereitstehenden zweiten Fahrzeug fortgesetzt worden. Auch der Überfall in Köln ereignete sich vor einem Möbelhaus. Daher vermutete die Polizei schon länger einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Vermutungen, dass Mitglieder der ehemaligen Rote Armee Fraktion an den Taten beteiligt gewesen sein könnten, bestätigten sich nach Auskunft der Ermittler nicht. Gegen den 60-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft Köln einen europäischen Haftbefehl erlassen. Die Auslieferung des Mannes nach Deutschland sei bereits beantragt. Über mögliche Komplizen meldete die Polizei am Dienstag nichts.

Sendung: hr-iNFO, 23.02.2021, 9.30 Uhr