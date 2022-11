Ein Betrunkener soll am Freitagabend in Kassel den Hitlergruß gezeigt und einen Beamten gebissen haben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 33-Jährige zuvor einen Bekannten bei einem Streit in einem Supermarkt ins Gesicht geschlagen, sowie an einer Straßenbahnhaltestelle einen anderen Mann rassistisch beleidigt und ins Gesicht geschlagen. Als Polizisten eintrafen zeigte er zweimal den Hitlergruß und griff die Beamten an.