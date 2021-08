Nach einer Messerattacke am Bahnhof Obertshausen hat die Polizei eine Person festgenommen. Dabei handelt es sich offenbar um den Ehemann des schwer verletzten Opfers. Er leistete keinen Widerstand.

Nach stundenlanger Fahndung aufgrund einer Messerattacke auf eine 44 Jahre alte Frau in Obertshausen (Offenbach) hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag eine Person festgenommen. Das bestätigte am Sonntagmorgen ein Sprecher der Polizei dem hr. Die Festnahme sei ohne Widerstand verlaufen.

Festgenommener ist offenbar der Ehemann

Bei dem Festgenommenen handelt es sich offenbar um den 58 Jahre alten Ehemann des Opfers. Der Polizeisprecher bestätigte zwar lediglich, man habe die im Rahmen der Großfahndung gesuchte Person festgenommen. Am Samstag hatten die Ermittler allerdings bereits publik gemacht, dass nach dem Ehemann gesucht werde.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt, die den Fall übernommen hat, will sich im Laufe des Sonntags äußern. Sie ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Messerattacke am Bahnhof

Nach Polizeiangaben soll der 58-Jährige am Samstag versucht haben, seine Ehefrau umzubringen. Der Mann attackierte demnach die 44-Jährige am Bahnhof Obertshausen mit einem Messer.

Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sie sei in einem kritischen Zustand gewesen, schwebte aber am Samstagabend nach Polizeiangaben nicht mehr in Lebensgefahr. Der Bahnverkehr am Bahnhof Obertshausen war bis 19 Uhr unterbrochen.