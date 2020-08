Nach einer Messerattacke auf einen 45-Jährigen in Darmstadt hat die Polizei einen dringend tatverdächtigen Mann festgenommen.

Dem 42-Jährigen werde versuchte Tötung vorgeworfen, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. Die beiden Männer sollen in der Nacht zum Samstag in der Innenstadt in Streit geraten sein. Der 45-Jährige wurde durch Messerstiche schwer verletzt.