Nach einer Messerattacke im Frankfurter Bahnhofsviertel hat die Polizei den mutmaßlichen Angreifer festgenommen.

Details nannte ein Sprecher am Mittwoch nicht. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Am Dienstagabend war in der Nähe des Hauptbahnhofs ein 37 Jahre alter Mitarbeiter eines Lokals niedergestochen und schwer verletzt worden.