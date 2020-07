25-Jähriger in Untersuchungshaft

25-Jähriger in Untersuchungshaft Festnahme nach Messerattacke

Nach dem Messerangriff auf einen Jugendlichen in einem Park in Wiesbaden hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Der 25-Jährige sitze in Untersuchungshaft, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Er soll den 16-Jährigen im Streit mit dem Messer am Hals verletzt haben. Dem Mann wird versuchte Tötung vorgeworfen. Bilder einer Überwachungskamera hatten auf seine Spur geführt.