Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Wolfhagen (Kassel) hat ein 20-Jähriger seinen Kontrahenten am Montagabend mit einem Messer angegriffen und ihm in den Oberschenkel gestochen.

Das 20 Jahre alte Opfer wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag meldete. Der mutmaßliche Messerstecher wurde festgenommen.