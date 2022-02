Nachdem in der Nacht auf Samstag ein 32-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in Fulda mit einem Messer lebensgefährlich verletzt wurde, befindet sich ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei mitteilte wurde der 34-Jährige von Spezialkräften in Schleswig-Holstein festgenommen. Das Opfer schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.