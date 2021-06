Ein 45-Jähriger ist am Dienstagabend in Kassel festgenommen worden, nachdem er in der Innenstadt mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen haben soll.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde bei dem Mann eine durchgeladene Schreckschusspistole sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.