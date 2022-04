Festnahme nach Randale in Hotel

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben gegen einen Mann, der am Montag in einem Hotel in Maintal (Main-Kinzig) randaliert und beutelweise Drogen aus dem Fenster geworfen haben soll.

Zeugen hatten dies beobachtet. Im Zimmer fanden die Beamten 1,7 Kilo Marihuana, Haschisch und Kokain sowie eine Kopie des Ausweises eines 24-jährigen Offenbachers. Er wurde vorläufig festgenommen.