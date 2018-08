Krankenwagen vor der Kreisverwaltung in Bad Homburg

Krankenwagen vor der Kreisverwaltung in Bad Homburg Bild © Michael Seeboth (hr)

Festnahme nach Reizgas-Attacke in Jugendamt

Nach einer Reizgas-Attacke im Bad Homburger Jugendamt ist ein 17-Jähriger festgenommen worden. Mehrere Mitarbeiter mussten wegen Atemwegsreizungen ins Krankenhaus. Das Jugendamt wurde geräumt.

Ein 17-Jähriger ist am Montagnachmittag in Bad Homburg (Hochtaunus) festgenommen worden. Er soll am Vormittag gegen 9.50 Uhr im Jugendamt, das sich im Landratsamt befindet, Reizgas versprüht haben. Laut Polizei kamen 16 Mitarbeiter des Jugendamts mit Atemwegsreizungen ins Krankenhaus zur Untersuchung. Sie konnten allerdings kurz darauf wieder entlassen werden.

Verdächtiger der Polizei bekannt

Der 17-Jährige steht unter Verdacht, weil seine Personalie bekannt sei, teilte die Polizei mit. Er wurde kurz nach dem Angriff vorläufig festgenommen. Reizgas sei bei ihm bislang nicht gefunden worden, teilte die Polizei mit. Zu einem möglichen Motiv machte sie keine Angaben.

Die Feuerwehr lüftete die Büros des Jugendamtes, nach gut anderthalb Stunden konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden.