Festnahme nach Schussgeräusch in Viernheim

Ein Streit mit einem Schussgeräusch in einer Wohnung in Viernheim (Bergstraße) hat am Freitag zu einem Polizeieinsatz geführt.

Zeugen hatten einen Notruf abgesetzt, wie die Beamten mitteilten. Bei der Auseinandersetzung soll eine Schreckschusswaffe abgefeuert worden sein. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Ursache für den Streit ist noch unklar.