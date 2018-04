Polizisten in Wiesbaden an dem Auto, auf dem ein Sprengsatz explodierte.

Polizisten in Wiesbaden an dem Auto, auf dem ein Sprengsatz explodierte. Bild © Michael Seeboth (hr)

Nach der Explosion eines Sprengsatzes auf einem Auto hat die Polizei in Wiesbaden einen Tatverdächtigen festgenommen. Bei der Explosion war am Freitagmorgen ein Mann verletzt worden.

Wie die Polizei dem mutmaßlichen Täter auf die Spur kam, verriet sie am Freitagnachmittag mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Es habe sich aber bestätigt, dass es um ein persönliches Motiv gehe. Politische Hintergründe hatte die Polizei bereits kurz nach der Tat ausgeschlossen.

Der 56 Jahre alte Verdächtige sollte noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. "Durchsuchungsmaßnahmen in seiner Wohnung sowie in einer von ihm angemieteten Garage führten nicht zum Auffinden weiterer Sprengmittel", sagte ein Sprecher der Polizei.

Explosion am frühen Morgen

Die Explosion hatte sich am Freitag gegen 6.45 Uhr in der Eberleinstraße im Nordosten Wiesbadens ereignet, als der 46 Jahre alte Autobesitzer den Sprengsatz fand und in die Hand nahm. Die "unkonventionelle Sprengvorrichtung" habe auf einem Auto gelegen, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben von Zeugen war der Knall sehr laut. Splitter waren in einem weiten Umkreis verteilt. Der 46 Jahre alte Autobesitzer erlitt Verletzungen an der Hand und ein Knalltrauma, konnte das Krankenhaus aber noch am gleichen Tag wieder verlassen.

Blick auf den Tatort in Wiesbaden: Auf dem schwarzen Kleinwagen links unten auf dem Parkplatz explodierte der Sprengsatz. Rundherum haben Polizisten Spuren markiert. Bild © Michael Seeboth (hr)

Die Polizei sperrte den Tatort ab und sicherte Spuren. Ein Entschärferteam suchte am Vormittag nach weiteren Sprengsätzen, fand aber nichts. Unklar blieb zunächst, welche Verbindung der Verletzte zu dem Auto hat. Auch zum Verhältnis der beiden Männer teilte die Polizei nichts mit.