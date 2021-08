Die Polizei hat am Frankfurter Bahnhof einen 79-Jährigen festgenommen.

Dieser war zuvor in einer S-Bahn mit einem Mann in einen verbalen Streit geraten. In dessen Verlauf kratzte der 79-Jährige den Mann im Gesicht, äußerte rassistische Beleidigungen, drohte ihn umzubringen und versuchte, ihm seine Laptoptasche zu entreißen, so die Polizei am Dienstag zu dem Vorfall vom Montag.