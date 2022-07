Nach dem Fund eines Toten in einer Wohnung im Darmstädter Stadtteil Bessungen ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Nach Angaben vom Dienstag waren zwei 46 und 40 Jahre alte Männer am Montag in Streit geraten. Dabei verletzte der 40-Jährige seinen Kontrahenten so schwer, dass dieser starb. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.