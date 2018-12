Nur einen Tag nach einem tödlichen Streit in einer Frankfurter Obdachlosenunterkunft hat die Polizei den mutmaßlichen Täter geschnappt. Zum Verhängnis wurde ihm ein versuchter Ladendiebstahl.

Der 29-Jährige wird verdächtigt, in der Nacht zum Donnerstag im Streit einen 59 Jahre alten Mann in der Obdachlosenunterkunft am Frankfurter Ostpark mit einem Messer niedergestochen zu haben zu haben. Das Opfer verstarb noch am Tatort. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst fliehen.

Festgenommen wurde er rund 15 Stunden später in einem Supermarkt in Kassel, wie die Frankfurter Polizei berichtete. Der 29-Jährige habe versucht, einen Ladendiebstahl zu begehen. Bei der Kontrolle der Personalien sei festgestellt worden, dass der Mann zur Fahndung ausgeschrieben war.

Tat bereits gestanden

Der 29-Jährige habe die tödliche Attacke bereits gestanden, teilte die Polizei weiter mit. Auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, sei sichergestellt worden. Er soll noch im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der 59-Jährige war in der Nacht zum Donnerstag aufgefunden worden. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten ihn nicht wiederbeleben. Der Tat soll ein Streit vorausgegangen sein. Augenzeugen berichteten dem hr von einem Messerangriff. Über die Hintergründe des Streits machte die Polizei keine Angaben.

Sendung: hr-iNFO, 21.12.2018, 11:40 Uhr