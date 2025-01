Festnahme nach TV-Fahndung am Frankfurter Hauptbahnhof

Die Polizei hat am Frankfurter Hauptbahnhof einen Tatverdächtigen gefasst, nach dem zuletzt auch in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY" gesucht worden war.

Veröffentlicht am 29.01.25 um 18:55 Uhr

Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 34-Jährige am Dienstag in einer S-Bahn überprüft und verhaftet. Er habe "weit über 100 Straftaten begangen" und werde wegen zahlreicher Eigentumsdelikte gesucht, auch international.