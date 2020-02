Ein 23 Jahre alter Mann soll am Samstagabend eine 60-Jährige in einer Grünanlage in Lich (Gießen) bedrängt und vergewaltigt haben.

Der Mann wurde am Mittwoch festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. Der Verdächtige wurde in eine Haftanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauerten an.