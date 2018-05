In einer dramatischen Rettungsaktion haben Feuerwehrleute die Bewohner eines brennenden Hauses in Gießen in Sicherheit gebracht. Fünf Menschen mussten ins Krankenhaus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und nahm einen Verdächtigen fest.

Als Anwohner des Mehrfamilienhauses in Gießen am Dienstagabend gegen 22 Uhr die Feuerwehr alarmierten, stand eine Wohnung bereits in Flammen. Die Feuerwehr rettete rund 30 Menschen in einer dramatischen Aktion mit Drehleitern aus dem Stockwerk über der brennenden Wohnung, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Fünf Menschen kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

Anwohner über Katwarn informiert

Etwa 100 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Einige Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück, rund 20 Personen mussten allerdings für die Nacht eine andere Unterkunft finden. Die Anwohner in Gießen wurden über das Warnsystem Katwarn informiert und gebeten, alle Türen und Fenster geschlossen zu halten.

42-Jähriger festgenommen

Zunächst war die Brandursache unklar, inzwischen gehen die Ermittler aber von Brandstiftung aus. Ein 42 Jahre alter, offenbar psychisch kranker Mann aus Gießen wurde festgenommen, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte. In einer ersten Vernehmung gestand der Mann, das Feuer gelegt zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm besonders schwere Brandstiftung und versuchten Mord vor. Der Beschuldigte sollte noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zeugen hatten die Polizei auf die Spur des Verdächtigen gebracht. Sie hatten ausgesagt, dass in einer Wohnung im zweiten Stock eine Person randaliert habe, bevor das Feuer dort ausbrach. Der Mann war zunächst vom Tatort geflohen, konnte aber wenig später von Polizisten festgenommen werden.

