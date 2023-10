Festnahme nach zwei Bränden in Korbach

Die Polizei hat einen 34-Jährigen in Korbach (Waldeck-Frankenberg) in Gewahrsam genommen, der wohl für zwei Brände in der Nacht zum Sonntag verantwortlich ist.

Zuerst brannte ein Kinderwagen am Bahnhof, später standen Müllsäcke in Flammen. Am Einsatzort fiel der Polizei der 34-Jährige auf, der sich verdächtig für den Einsatz von Polizei und Feuerwehr interessierte.