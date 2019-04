Es klingt wie im Krimi: In Rüdesheim ist eine Familie über Monate hinweg attackiert worden. Erst gab es Schäden am Haus und an den Autos, dann wurden die Hunde vergiftet. Der mutmaßliche Täter hatte aber wohl auch das Ehepaar und dessen Sohn im Visier.

In Rüdesheim (Rheingau-Taunus) soll ein Mann versucht haben, ein Ehepaar und dessen Sohn zu vergiften. Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, wurde der 48-Jährige schon Anfang letzter Woche in Rüdesheim festgenommen - wegen versuchten Mordes. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Giftige Substanz im Essen

Dem Mann wird demnach vorgeworfen, im Februar Lebensmittel der Familie mit einer gefährlichen Substanz versetzt zu haben, die im schlimmsten Fall zum Tod führen kann. Um welches Mittel es sich genau handelt, werde derzeit noch überprüft, so die zuständige Staatsanwaltschaft in Wiesbaden.

Die dreiköpfige Familie blieb demnach unverletzt. Bei zwei Hunden seien allerdings Vergiftungssymptome aufgetreten, nachdem sie von den betroffenen Lebensmitteln gefressen hatten. Laut Staatsanwaltschaft wurden die Hunde von einem Tierarzt behandelt und überlebten.

Mutmaßlicher Täter war Bekannter der Familie

Der mutmaßliche Täter soll Zugang zum Haus der Familie gehabt haben. Sie waren Bekannte, eine Verwandschaft besteht aber nicht, so die Ermittler. Zum möglichen Motiv sagten sie nichts.

In den Monaten davor soll es schon andere Attacken gegen die Familie gegeben haben. Seit November wurden die Autos und das Haus der Betroffenen beschädigt. Auch dafür soll der Verdächtige verantwortlich sein.

Schon wegen versuchten Mordes in Haft

Laut Staatsanwaltschaft wurde der Mann im Jahr 2001 wegen versuchten Mordes zu über 13 Jahren Haft verurteilt. Damals hatte er in Vöhringen im Landkreis Neu-Ulm (Bayern) den Eltern seiner Ex-Freundin Arsen ins Essen gemischt.

Zu den neuen Vorwürfen hat sich der 48-Jährige bisher nicht geäußert. Ermittler haben seine Wohnung durchsucht und mögliche Beweise sichergestellt.

In einer früheren Version stand, dass der 48-Jährige die Giftattacke auf die Eltern seiner Ex-Freundin im Landkreis Memmingen (Baden-Württemberg) verübt hatte. Die Ortsangabe haben wir inzwischen korrigiert.