Ein 23 Jahre alter Mann ist in Wetzlar wegen des Verdachts auf schweren Raub, räuberische Erpressung und Freiheitsberaubung festgenommen worden.

Polizei und Staatsanwaltschaft teilten am Freitag mit, dass der Mann bereits am Mittwoch bei der Kontrolle eines Autos an einer Tankstelle in Gewahrsam genommen worden war. Bei der Durchsuchung von Auto und Wohnung des 23-Jährigen fand die Polizei unter anderem drei Schwerter und zwei Messer.

Die Beamten hatten nach eigenen Angaben im Rahmen desselben Verfahrens bereits einen 38 Jahre alten Mann festgenommen.