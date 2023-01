Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Taunusstein

70-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Taunusstein

Bei einem Brand in Taunusstein ist eine 70-Jährige gestorben. Nach ersten Ermittlungen sieht die Polizei "Verdachtsmomente" für eine Brandstiftung - und nahm einen 66-jährigen Hausbewohner vorläufig fest.

Bei einem Wohnungsbrand in Taunusstein ist eine 70 Jahre alte Frau in der Nacht auf Donnerstag ums Leben gekommen. Ein 66-Jähriger wurde wegen des Verdachts auf Brandstiftung vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Es handele sich um den Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war. Er konnte sich laut Angaben der Feuerwehr aus der Wohnung befreien.

Dabei habe er sich verletzt und werde nun zunächst in einem Krankenhaus behandelt, sagte ein Sprecher der Polizei. Nähere Angaben zu dem Mann gab es zunächst nicht. Nur, dass sich im Rahmen der Ermittlungen "Verdachtsmomente" gegen ihn ergeben hätten.

Gebäude nach Brand unbewohnbar

Feuer und Rauch breiteten sich den Angaben zufolge auf den Flur aus. Die 70 Jahre alte Frau habe sich über den Flur in Sicherheit bringen wollen und starb noch vor Ort. Nachdem das Feuer gelöscht und das Treppenhaus rauchfrei war, seien die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert worden. Zwei Menschen kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das Gebäude ist nach derzeitigem Stand unbewohnbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden laut Polizei durch die Stadt Taunusstein untergebracht und sowohl vom Rettungsdienst als auch von Notfallseelsorgern betreut.