Festnahmen nach Einbruchserie in Hessisch Lichtenau

Drei Männer sind nach einer Einbruchserie in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) und dem Fund einer illegalen Cannabisplantage festgenommen worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren bei den Einbrüchen in Wohn- und Geschäftshäuser seit Jahresbeginn Maschinen und Firmenequipment für rund 250.000 Euro gestohlen worden. Die drei Verdächtigen im Alter zwischen 22 und 32 Jahren kamen in Untersuchungshaft. Die Beamten entdeckten im Zuge der Ermittlungen in einem unbewohnten Haus eine illegale Plantage mit rund 170 Cannabispflanzen.