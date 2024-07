Festnahmen nach Einbruchsserie in Korbach

Nach einer Serie von Einbrüchen in gastronomische Betriebe und Lagerstätten in Korbach hat die Polizei am Donnerstag zwei Tatverdächtige festgenommen.

Den 26 und 28 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, Ende vergangener Woche bei insgesamt sieben Einbrüchen Bargeld und alkoholische Getränke im Wert von über 1.000 Euro erbeutet zu haben.