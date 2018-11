Brand in ehemaligem Bundeswehrbunker

Festnahmen nach Explosion in Fritzlarer Bunker

Nach der Explosion von Pyrotechnik in einem Bunker in Fritzlar hat die Polizei sechs Verdächtige festgenommen. Die Bande hatte sich bei ihrem missglückten Diebeszug selbst in große Gefahr begeben.

Die drei Männer und drei Frauen im Alter zwischen 25 und 26 Jahren sollen in fünf Bunker eingebrochen sein, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag. Ein Verdächtiger habe die Tat bei Fritzlar-Rothhelmshausen (Schwalm-Eder) gestanden. Die Gruppe löste die Explosion offenbar durch unvorsichtiges Vorgehen beim Aufschneiden der Tore aus.

Sie verschafften sich laut Ermittlern mit Akkuflexgerät und Motortrennschleifer Zutritt zu den früheren Militärbunkern. Ihre Beute sei die dort gelagerte Pyrotechnik im Wert von mehreren Tausend Euro gewesen. Die Gruppe habe das Schwarzpulver verkaufen wollen. Doch durch Funkenflug habe sich die Pyrotechnik einer Privatfirma im letzten Bunker entzündet, es kam zur Explosion.

"Infolge der enormen Explosion wurde das massive Stahltor herausgesprengt", sagte der Polizeisprecher. Die Druckwelle zerstörte die Heckscheibe eines Fluchtautos. Nur durch glückliche Umstände seien die Männer und Frauen unverletzt geblieben. Den Schaden schätzen die Ermittler auf über 80.000 Euro.

Bei den Tatverdächtigen fand die Polizei umfangreiches Beweismaterial, Diebesgut und verschiedene verbotene Waffen, Schreckschusspistolen und einen 70 Kilogramm schweren Böller. Die Männer und Frauen aus Nord- und Osthessen erwarte nun ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls, fahrlässiger Brandstiftung und der Sprengstoffexplosion.

