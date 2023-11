Festnahmen nach Juwelen-Raub in Frankfurt

Kurzmeldung Festnahmen nach Juwelen-Raub in Frankfurt

Nach dem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Frankfurt, bei dem Schmuck im Wert von 500.000 Euro erbeutet wurde, hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen.

Die Männer im Alter von 35, 39, 50 und 51 Jahren wurden am Sonntag in Büttelborn (Groß-Gerau) und Griesheim (Darmstadt-Dieburg) verhaftet, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Quartett wurden die mutmaßliche Tatkleidung und Schmuck gefunden.