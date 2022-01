Nach einer gefährlichen Körperverletzung eines 57-Jährigen in Fernwald-Annerod (Gießen) ermittelt die Polizei gegen zwei 29 und 34 Jahre alte Männer.

Nach Mitteilung vom Montag wurden in einer Wohnung unter anderem Drogen gefunden. Der 57-Jährige war am 3. Januar zusammengeschlagen und schwer am Arm verletzt worden.