Bei einer Messerattacke in Eschwege ist am Montagabend ein 32 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.

Er war zuvor mit zwei weiteren Männern auf einem Radweg in Streit geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Einer der Männer stach dem Opfer mehrfach in den Oberschenkel. Die mutmaßlichen Täter wurden wenig später festgenommen.