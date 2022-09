Nach einem versuchten Raubüberfall in Darmstadt hat die Polizei zwei 19 und 17 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Ein 16-Jähriger hatte die Beamten am Freitagabend alarmiert, wie diese am Montag mitteilten. Er gab an, dass mehrere Jugendliche ihn im Herrngarten geschlagen hätten und sein Fahrrad stehlen wollten. Sie flohen jedoch ohne Beute.