Brand auf Imbisswagen neben Baumarkt in Bebra

Fett ausgelaufen Brand auf Imbisswagen neben Baumarkt in Bebra

Auf dem Gelände eines Baumarktes in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) ist am Dienstag der Grill eines Imbisswagens in Brand geraten.

Eine Mitarbeiterin konnte das Feuer löschen, musste aber mit Symptomen einer Rauchgasvergiftung in einer Klinik behandelt werden. Laut Polizei war auslaufendes Fett in Brand geraten.