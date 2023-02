Brand in Firma wohl gelegt

Feuer am Dienstag

In einem leerstehenden Firmengebäude in Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen.

Ein Zeuge verständigte die Feuerwehr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es bestehe der Verdacht, dass ein Jugendlicher den Brand fahrlässig verursacht hat. Zur Schadenshöhe konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen.