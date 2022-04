Nach zwei kleineren Bränden Ende März stand diesmal an gleicher Stelle ein großes Stück Wald in Flammen: Auf rund 3.000 Quadratmetern bekämpften Einsatzkräfte ein Feuer im Kreis Offenbach.

Bei einem Feuer in der Nähe von Hainburg-Hainstadt (Offenbach) ist in der Nacht zum Sonntag ein Waldstück auf einer Fläche von insgesamt rund 3.000 Quadratmetern in Brand geraten. Die Ursache des Feuers in Höhe des Waldparkplatzes Katzenbuckel zwischen Hainstadt und Obertshausen sei noch nicht bekannt, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Zunächst hatten die Beamten sogar von einer betroffenen Fläche von 30.000 Quadratmetern berichtet, die Angaben wurden aber später wieder korrigiert.

Aufwendige Löscharbeiten

Anwohner hatten am späten Samstagabend die Flammen bemerkt und die Feuerwehr benachrichtigt. Erst hätte das Feuer nur eine Fläche von 400 Quadratmetern in Beschlag genommen, teilte ein Sprecher des zuständigen Forstamts vor Ort mit. Das Bodenfeuer habe sich dann aber vor allem in den trockenen Flächen vergrößert.

Feuerwehreinsatz bei Waldbrand in Hainburg Bild © 5vision.media

Wegen immer wieder auflodernder Flammen dauerten die Nachlöscharbeiten bis Sonntagmittag an. Die Einsatzkräfte hatten teilweise auch mit Schwierigkeiten auf der Anfahrt zum Brandort zu kämpfen. Insgesamt waren über 80 Kräfte und mehr als 20 Fahrzeuge im Wald beschäftigt. In dem Waldstück war es in den vergangenen Wochen bereits zu kleineren Bränden gekommen, zwei Mal brannte es Ende März. Die Polizei ermittelt.