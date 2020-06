Feuer bricht in Lasertag-Halle aus

Helsa Feuer bricht in Lasertag-Halle aus

In einer Lasertag-Halle ist am Sonntagmorgen in Helsa (Kassel) ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr stellte bei ihrem Eintreffen gegen 6.20 Uhr eine starke Rauchentwicklung fest, konnte den Brand aber schnell lokalisieren und löschen. Um in die Halle zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte das Dach öffnen.

Die Brandrsache ist nach Polizeiangaben noch unklar, die Höhe des Schadens beträgt etwa 150.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt, die Halle war zum Zeitpunkt des Brands leer.