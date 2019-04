Rund 100 Feuerwehrmänner sind am Montagabend zu einem Waldbrand im Erlebniswald Schlüpchtern (Main-Kinzig) ausgerückt.

Ein Gebiet von rund 2.000 Quadratmetern stand nach Angaben der Polizei in Flammen. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 2 aus Frankfurt war im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten am späten Abend noch an. Wegen der anhaltenden Trockenheit besteht derzeit erhöhtes Waldbrandrisiko.