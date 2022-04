Bei einem Kellerbrand in Mühlheim (Offenbach) ist am Dienstagabend ein Mann verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch stellte der 72-Jährige in seiner Freizeit in dem Keller Kerzen her. Es habe einen Knall und ein Feuer gegeben. Der Mann kam leicht verletzt ins Krankenhaus.