Mehrere Schwerverletzte bei Brand in Offenbacher Psychiatrie

In der Psychiatrie des Offenbacher Sana-Klinikums ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Dennoch wurden mindestens fünf Menschen teils schwer verletzt.

Audiobeitrag Audio Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Brand in Offenbacher Psychiatrie [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Bei einem Brand in der Psychiatrie des Offenbacher Sana-Klinikums sind am frühen Montagmorgen nach Angaben der Feuerwehr mindestens fünf Menschen verletzt worden - vier davon schwer. Sie wurden umgehend in die Notaufnahme des Klinikums eingewiesen. Näheres zum Zustand der Verletzten ist derzeit nicht bekannt.

Zwei Personen werden vermisst

Die übrigen Patienten wurden von Klinik-Personal aus dem Gebäude gebracht. Allerdings werden noch zwei Menschen vermisst. Diese befinden sich nach Einschätzung der Feuerwehr-Einsatzleitung aber "definitiv nicht mehr im Gebäude". Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich insgesamt noch 50 Patienten und sieben Klinikmitarbeiter im betroffenen Gebäudeteil.

Die Feuerwehr war kurz nach 5 Uhr morgens alarmiert worden. Ausgebrochen war der Brand in einem Zimmer in der geschlossenen Abteilung, wo Türen und Fenster nur vom Klinikpersonal geöffnet werden können. In dem Klinik-Anbau kam es zu starker Rauchentwicklung. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.