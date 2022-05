Feuer in Bankfiliale

Ermittlungen Feuer in Bankfiliale

Bei einem Brand in einer Bankfiliale in Beselich-Obertiefenbach (Limburg-Weilburg) ist am Dienstagmorgen Sachschaden entstanden.

Nach Angaben der Polizei könnte das Feuer das Resultat einer missglückten Automatensprengung sein. Zeugen hatten zwei dunkel gekleidete Männer in der Nähe gesehen und lautes Motorengeräusch gehört. Ob Geld gestohlen wurde, ist nicht bekannt.