Feuer in einem Mülllagerraum

Frankfurt Feuer in einem Mülllagerraum

Ein Feuer in einem Mülllagerraum in Frankfurt-Gallus hat am Samstag einen Schaden von rund 15.000 Euro verursacht.

Nach Angaben der Feuerwehr ist ein Müllbehälter aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.