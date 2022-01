Feuer in Einfamilienhaus ausgebrochen

Ursache unklar Feuer in Einfamilienhaus ausgebrochen

In einem Einfamilienhaus in Florstadt (Wetterau) ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wurden die Bewohner durch ein explosionsartiges Geräusch auf den Brand aufmerksam. Das Ehepaar mit Kindern und Großeltern konnte sich rechtzeitig aus dem Gebäude retten. Die Flammen griffen auf das Nachbarhaus über. Verletzt wurde niemand. Es entstand rund 50.000 Euro Schaden.