Ein Feuer hat in einem Freizeitbad in Idstein einen Millionenschaden verursacht.

Feuer in Freizeitbad in Idstein verursacht Schaden in Millionenhöhe

In Idstein standen in einem Freizeitbad hunderte Quadratmeter in Flammen. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Auch eine Höhenrettungsgruppe musste angefordert werden.

Ein Brand in einem Freizeitbad in Idstein (Rheingau-Taunus) hat einen Schaden von mindestens 1,5 Millionen Euro verursacht. Das Gebäude habe in der Nacht auf Samstag auf rund 750 Quadratmetern über mehrere Etagen in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Insgesamt seien mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen.

Autofahrer hatten demnach auf der angrenzenden B275 den starken Rauch gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte sei bereits dichter Rauch aus mehreren Bereichen des Freizeitbades gedrungen.

Auch die Kuppelhalle des Freizeitbads musste eingeschlagen werden.

Mit Hilfe von sieben Rohren konnte die Feuerwehr den Brand nach etwa einer Stunde weitestgehend löschen. Damit der Rauch abziehen konnte, mussten mehrere Scheiben eingeschlagen werden, darunter die charakteristische Kuppelhalle des Freizeitbads. Dazu wurde eine Höhenrettungsgruppe angefordert.

Schneefall behindert Löscharbeiten

Wegen des teils starken Schneefalls mussten weitere Feuerwehren für die Löscharbeiten nachgefordert werden. Erst nach mehr als sechs Stunden konnte das Feuer vollständig gelöscht werden; die B275 war laut Polizei bis zum Samstagmorgen voll gesperrt.

Die Brandursache ist bislang unbekannt. Verletzte gab es nicht. Wegen Umbauarbeiten war das Bad zuletzt für Besucherinnen und Besucher geschlossen.