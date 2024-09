Hohe Rauchsäule Feuer in Innenstadt von Bad Homburg

In der Innenstadt von Bad Homburg hat es gebrannt. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Dienstagabend noch an.

Feuerwehr-Einsatz am Dienstag in Bad Homburg Bild © Florian Lumeau (hr)

