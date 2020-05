Feuer in Küche einer Shisha-Bar

In der Küche einer Shisha-Bar in Frankfurt-Sachsenhausen ist am Sonntag ein Feuer entstanden.

Eine Anwohnerin hatte Rauch bemerkt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand sei schnell gelöscht worden. Zur Schadenshöhe machte die Feuerwehr zunächst keine Angabe. Die Brandursache sei Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.