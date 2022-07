Brand in Frankfurter Supermarkt

Feuer in Lagerraum ausgebrochen

Feuer in Lagerraum ausgebrochen Brand in Frankfurter Supermarkt

In dem Lagerraum eines Supermarktes auf der Berger Straße in Frankfurt ist am Montag ein Feuer ausgebrochen.

Der Markt und zwei benachbarte Häuser seien evakuiert worden, so die Polizei am Dienstag. Zwei Wohnungen wurden stark verraucht und erst einmal unbewohnbar. Ein technischer Defekt war offenbar die Brandursache. Schaden: rund 300.000 Euro.