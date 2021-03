Feuer in leerstehendem Wohnhaus

In einem derzeit unbewohnten Haus ist am Mittwochmorgen in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) ein Feuer ausgebrochen.

Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro. Möglicherweise sei der Brand von einer defekten Gefriertruhe ausgelöst worden.