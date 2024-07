In Lohfelden (Kassel) ist es am frühen Donnerstagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Wie ein Feuerwehr-Sprecher vor Ort mitteilte, standen das Obergeschoss und der Dachstuhl schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Brand.

Verletzt wurde niemand, alle Bewohner hatten das Haus rechtzeitig verlassen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da auf dem Dach auch eine Photovoltaikanlage verbaut war. Aktuell ist das Haus unbewohnbar. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.